«Северный Морской путь» — Банк для клиента

Управляющий филиалом АО Банк «Северный морской путь» в Татарстане Рамиль Кашапов рассказал об итогах первого года работы в республике

За первый год с момента своего открытия татарстанский филиал АО Банк «Северный морской путь» увеличил кредитный портфель до 14 млрд рублей, запустил «конвейер» с ускоренной выдачей кредитов поставщикам и исполнителям госконтрактов и включился в финансирование проектов резидентов ТОСЭР. «Далеко не каждый банк возьмется их кредитовать на долгий срок. Но мы пришли в Татарстан не «сливки снимать». Мы умеем правильно оценивать риски, управлять ими, а главное — не боимся их принимать», — заявил в интервью «Реальному времени» управляющий филиалом АО Банк «Северный морской путь» в Татарстане Рамиль Кашапов.

Татарстанский филиал «СМП Банка» — в пятерке наиболее прибыльных

— На банковский рынок Татарстана с завидной регулярностью выходят различные финансовые игроки, но ярких открытий среди них не так много. Год назад в Казани открылся филиал федерального СМП Банка. Чем может быть полезен СМП Банк татарстанскому бизнесу в текущих условиях турбулентности на рынке?



— Главное наше преимущество — это гибкий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Конечно, проще работать с «идеальными» заемщиками, у которых есть и 100%-ный залог, и пятилетний опыт работы, и стабильная прибыль. Но в изменившейся реальности сложно следовать консервативным подходам: само время требует чуткого и быстрого реагирования на запросы бизнеса с учетом изменений в экономике.

Исходя из этого понимания, СМП Банк создал немало продуктов, которые позволяют бизнесу при минимальном пакете документов получать необходимые продукты и услуги в самые сжатые сроки. Расширяя линейку доступных финансовых инструментов, банк предоставляет возможность решать широкий круг бизнес-задач, включая реализацию масштабных проектов на региональном уровне.

Могу сказать, что в нашем кредитном портфеле есть смелые бизнес-проекты, скажем, резидентов ТОСЭР. Подобные инициативы в традиционном понимании считаются рискованным. Далеко не каждый банк возьмется их кредитовать на долгий срок. Но мы пришли в Татарстан не «сливки снимать». Мы умеем правильно оценивать риски, управлять ими, а главное — не боимся их принимать.

СМП Банк создает благоприятные условия для развития татарстанского бизнеса

Клиенты ценят живую партнерскую заинтересованность нашего банка в реализации их планов. Такой подход позволяет нам строить крепкие отношения с бизнесом на долгосрочную перспективу. Благодаря этому наши клиенты работают в самых разных районах Татарстана, вплоть до самых отдаленных районов юго-востока РТ.

Гибкость проявляется и при формировании условий кредитования. Они подбираются индивидуально, подобно тонкой настройке музыкального инструмента. Во взаимодействии с заемщиком мы детально обсуждаем все нюансы предстоящей кредитной сделки.

— Каковы итоги первого года работы филиала банка в Татарстане? Предприятия из каких сфер экономики стали клиентами банка?

— Несмотря на коронавирусные ограничения, первый год работы банка оказался крайне успешным. Кредитный портфель филиала, если брать в целом вместе с головной организацией, составил 14 млрд рублей. По этому показателю мы вошли в тройку ведущих филиалов банка, по показателям прибыльности — в первую пятерку. Это не может не радовать, так как в пандемийный год сложно было коммуницировать. Ограничения не позволяли проводить встречи, конференции, мероприятия, что сдерживало живое общение. Но с другой стороны, пандемия ускорила переход на цифровые платформы.

Несмотря на тотальную цифровизацию, живое общение остается востребованным для большинства клиентов.



Непосредственный контакт банка и клиента позволяет оперативно решить любые нетривиальные вопросы. Именно поэтому у каждого клиента есть мой номер мобильного телефона, я всегда нахожусь на связи с клиентами и готов помогать с решениями любых вопросов.

На сегодняшний день бОльшая часть ограничений либо уже снята, либо в процессе снятия — скоро мы, наконец, вернемся к абсолютно привычному нам образу жизни и встреч.

Всегда рядом с каждым клиентом

— Нельзя не заметить, что СМП Банк решился открыть татарстанский филиал в непростое время, когда ключевая ставка ЦБ сначала упала до небывалого уровня в 4,25% годовых, а теперь наоборот — значительно поднялась. Приходилось ли оказывать поддержку заемщикам?

— В трудный момент наш банк всегда протягивает руку помощи. Могу сказать, что за время пандемии ни один клиент филиала не получил ни штрафных санкций, ни неустоек, хотя мы также работаем по общим банковским правилам. Мы отлично понимаем, что происходило и происходит на рынке: перебои с поставками, скачки курса валют, закрытие границ. По этой причине воздерживались от применения суровых финансовых санкций. При этом внимательно следим за развитием ситуации у компаний.

Рабочая встреча Президента Татарстана с руководством СМП Банка, 2020 год. Фото: tatarstan.ru

— С открытием татарстанского филиала география присутствия Группы СМП Банка в стране расширилась до 39 регионов. На чем вы решили сфокусироваться в Татарстане?

— На протяжении многих лет Татарстан остается одним из лидеров по уровню развития МСБ, где занято около полумиллиона человек. Предприятия МСБ принимают активное участие в тендерах на право выполнения госконтрактов по 44 и 223 –ФЗ. Учитывая высокий потенциал в области госзакупок, банк усовершенствовал кредитные продукты для исполнителей госконтрактов, предоставляя услуги по системе «все включено». Комплексное предложение включает: расчетно-кассовое обслуживание в рамках специальных счетов, гарантийные и кредитные продукты на исполнение госконтрактов.

Для участников госзакупок предусмотрены экспресс-гарантии и экспресс-кредиты. Здесь мы максимально оперативны: решение по гарантии можно получить в течение 5-20 минут. Все общение дистанционное, документооборот электронный. Как правило, клиент получает гарантию в день обращения. Максимальный размер электронной банковской гарантий — 50 млн рублей.

Кроме того, СМП Банк может предоставить комплексный финансовый инструмент для участия в госзакупках кредитно-гарантийный продукт «Контрактник». В одном продукте объединены кредит и гарантия с совокупным лимитом до 100 млн. рублей.

В условиях кризиса МСБ стал острее ощущать потребность в оборотном капитале. В целях выполнения заказа предпринимателям часто необходимо срочно закупить сырье или материалы, в связи с чем они обращаются за кредитом в банк. Однако быстро получить кредит не всегда удается — обычно немало времени уходит на сбор необходимых документов и принятие решения по кредиту.

Чтобы ускорить выдачу денежных средств поставщикам, мы разработали новый продукт. Компаниям, комплексно оперирующих в сегменте госконтрактов и коммерческих закупок, предлагается поставочное финансирование. Максимальная сумма кредита по нему составляет 20 млн. рублей. Данный продукт нацелен в первую очередь на оперативное финансирование поставок в крупные торговые сети.

Остаются и классические кредиты на пополнение оборотного капитала. Здесь суммы до 300 млн рублей. Особенности обеспечения: допускается залог ТМЦ до 100% от суммы кредита (но не более 50 000 000 руб.), обеспечение залогом от 40% суммы кредита (коммерческая / жилая недвижимость (в т.ч. земельные участки), движимое имущество (оборудование / автотранспорт), товары в обороте / сырье / запасы (ТМЦ), поручительство Гарантийного Фонда развития МСБ или гарантия Федеральной Корпорации по развитию МСП.

СМП Банк может предоставить комплексный финансовый инструмент для участия в госзакупках

Кроме того, СМП Банк предлагает и другие продукты, которые интересны собственникам бизнеса. Например, Банк предлагает современные конкурентоспособные условия по зарплатным проектам. Зарплатный проект СМП Банка предоставляет привилегированные возможности как для сотрудников организации при оформлении продуктов на льготных условиях, так и для предприятия в части оптимизации работы бухгалтерии, снижение расходов на инкассацию и кассовые издержки.

Для снижения расходов на инкассацию все большую популярность набирает наша услуга «Самоинкассации». Она позволяет нашим клиентам вносить торговую выручку на расчетный счет круглосуточно в любое время через банкоматы или автоматические депозитные машины. Выручка зачислится на счете в течение нескольких минут.

СМП Банк — надежный партнер резидентов ТОСЭР

— Какие предприятия пользуются услугами банка?



— Среди наших клиентов — крупные компании в области нефтехимии, автомобилестроения, пищевой промышленности сельского хозяйства. Они работают в Набережных Челнах, Елабуге, Буинске, Нижнекамске, Бугульме.

Как уже говорил, активно работаем с предприятиями-резидентами ТОСЭР. При нашей финансовой поддержке в зеленодольском ТОСЭР работает производитель зарядного устройства для электромобилей. СМП Банк предоставил кредит на пополнение оборотного капитала сроком до 3 лет. Есть резиденты из ОЭЗ «Алабуга». Я считаю, что это хороший задел на долгую перспективу.

— Участвует ли банк в финансировании инвестиционных проектов?

— Да, и самый большой кейс связан с сельским хозяйством. Мы вошли в эту тему осознанно. Мы предоставили финансирование на 1 млрд рублей на закупку КРС. Мы рады тому, что проект оказался удачным и ждем высокой отдачи.

Вообще, наш первый инвестиционный кредит был выдан незадолго до открытия филиала. Один из крупных производителей хлеба и хлебобулочных изделий Казани АО «Булочно-кондитерский комбинат» получил полтора года назад кредит в 254 млн рублей. Он направлен на техническую модернизацию и перевооружение всего предприятия, которое позволит в полтора раза увеличить выпуск хлеба и улучшить его качество. К нему присматривались многие банки, но из-за рисков не решались в него войти. БКК предоставил Правлению банка интересный бизнес-план, показал, что их доля на рынке Казани после модернизации увеличится с 30 до 60%. При оценке проекта мы не считали цену хлеба, так как она всегда защищена государством, но есть более маржинальные продукты — пирожные, торты. В результате мы положительно оценили проект, ставку дали чуть ниже рынка, так как увидели перспективу развития. Комбинат модернизировал производство, увеличил обороты, а значит и увеличил остатки на банковских счетах.

СМП Банка активно поддерживает республиканские инициативы по развитию предприятий-резидентов ТОСЭР

Эксклюзивные условия для девелоперов

— Сейчас большие перемены происходят на рынке недвижимости Казани. Немало объектов выставлено на продажу. Есть ли у банка эксклюзивные кредитные продукты для девелоперов?

— Могу сказать, что мы готовы предложить абсолютно новый кредитный продукт, которому, на мой взгляд, нет равных в Татарстане. Это кредит «Доходная недвижимость», который предназначен для тех, кто управляет арендным бизнесом. Его можно получить для покупки недвижимости на срок до 10 лет, а возврат осуществляется за счет арендных платежей.

Эта программа пользуется популярностью в Москве, Новосибирске, Челябинске. Мы хорошо знаем рынок недвижимости в стране. Татарстан — перспективный регион с точки зрения недвижимости и близок по ценовым параметрам к Санкт-Петербургу.

— Что изменилось в Банке после введения ряда санкционных ограничений?

— В настоящее время рынок банковских услуг проходит трансформацию и адаптируется под вводимые изменения. Несколько крупных российских банков были включены в санкционные списки и столкнулись с рядом ограничений.

Если говорить про группу СМП Банк, то мы уже более 20 лет оказываем финансовые услуги населению и с 2014 года работаем под санкциями. За это время мы адаптировали свои продукты под вводимые сейчас ограничения. Наша стабильность и надежность не вызывает сомнения.

Несмотря на то, что СМП Банк ориентирован преимущественно на бизнес, в том числе Банк предлагает одни из лучших условий по своим продуктам для клиентов — физических лиц.

СМП Банк гарантирует высокую доходность по вкладам:

Наилучшие условия по вкладам «Быстрый процент» и «Сильная позиция»

Ставка — 23% годовых от 100 тыс. рублей и 24% годовых от 100 млн рублей.

Вклады открываются на сроки 31 и 91 день. Возможно пополнение вклада без ограничений. Проценты по вкладу вы получите в конце срока действия Договора вклада. Это позволит накопить деньги на определенную цель и надежно их сохранить. На сегодняшний день данные условия по вкладу являются одними из самых выгодных на рынке.

Предлагает карты национальной платежной системы МИР:

Все больше клиентов интересуются и оформляют карты национальной платежной системы МИР и становятся участниками программы лояльности МИР. У СМП Банка огромный опыт сотрудничества с НСПК и представлена одна из лучших линеек дебетовых и кредитных карт. Клиенты могут оформить карты с кэшбэком, кобрендинговую карту РЖД и Аэрофлот. Карты принимается как в России, так и за рубежом, в том числе, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Премиальные карты MIR Supreme

Именно СМП Банк первым в России начал выпуск премиальных карт платежной системы «Мир» MIR Supreme.

Карта СМП Банка MIR Supreme стала в 2021 году победителем XV ежегодной премии Retail Finance Awards в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».

Владельцы карты MIR Supreme получают премиальные привилегии, в том числе пропуск в бизнес-залы DragonPass аэропортов и ЖД вокзалов.

При необходимости клиент может выпустить бесплатно до 4 премиальных дополнительных карт, включая карту-браслет. По карте предусмотрено бесплатное снятие наличных в любых банкоматах.

Кроме этого по карте MIR Supreme клиент получает скидки и кэшбэк:

кэшбэк 5% в ресторанах, такси и супермаркетах;

кэшбэк до 1,5% за любые покупки;

а также скидки и привилегии в лучших отелях и ресторанах по всей России в рамках программы Консьерж-сервис.

Дополнительно мы модернизировали программы потребительского кредитования и ипотечного кредитования в соответствии с изменением ключевой ставки. Банк продолжает участвовать в программах с господдержкой и предоставлять льготную ставку в рамках программ «Ипотека с Господдержкой», «Семейной ипотеки».

СМП Банк ориентирован преимущественно на бизнес, но предлагает одни из лучших условий по своим продуктам и для физических лиц

«Всё включено» и даже больше



Подробно об условиях кредитования в «СМП Банк»:

Для участников госзакупок АО «СМП Банк» подготовил специальное комплексное предложение «Всё включено»:

Открытие первого расчетного счета:

БЕСПЛАТНО за 1 день

Резервирование счета без визита в офис банка

Ведение счета и 5 платежей контрагентам всего за 1 в месяц при подключении пакета услуг РКО

Открытие и обслуживание специального счета при открытии расчетного счета

БЕСПЛАТНО

Удобное отображение блокировок/ разблокировок денежных средств для обеспечения заявки

Поддержка банка

Банковские гарантии на участие в торгах и исполнение контракта

До 300 000 000 рублей

Экспресс-гарантии на участие в торгах, исполнения обязательств по контракту и гарантии на гарантийный период

на участие в торгах, исполнения обязательств по контракту и гарантии на гарантийный период Лимит до 150 000 000 рублей

Решение от 5 минут*

Без посещения офиса банка

Без залога и поручителей

Кредит на исполнение контракта /кредитно-гарантийный продукт «Контрактник»

До 100 000 000 рублей.

До 6 месяцев — без залога, свыше 6 месяцев — в обеспечение права по контракту, имущество

Экспресс-кредит на исполнение контракта

До 20 000 000 рублей. Срок рассмотрения — 1 день. Без обеспечения или под залог прав требования по контракту.

«Оборотный кредит»

На пополнение оборотных средств, в том числе рефинансирование действующих кредитов на пополнение оборотных средств других банков. Сумма до 300 000 000 рублей. Срок: от 3 до 36 месяцев.

Допускается:



залог ТМЦ до 100% от суммы кредита (но не более 50 000 000 руб.);

обеспечение залогом от 40% суммы кредита.

Предмет залога:

коммерческая/жилая недвижимость (в т.ч. земельные участки);

движимое имущество (оборудование / автотранспорт);

товары в обороте / сырье / запасы (ТМЦ);

поручительство Гарантийного Фонда развития МСБ;

гарантия Федеральной Корпорации по развитию МСП

«Инвестиционный»

Предназначен для инвестиций, рефинансирования инвестиционных кредитов других банков. Сумма: до 300 000 000 рублей. Срок: от 12 до 120 месяцев.

Особенности обеспечения:

До 36 месяцев: допускается обеспечение залогом от 40% суммы кредита

Свыше 36 месяцев: допускается обеспечение залогом от 60% суммы кредита

Предмет залога

коммерческая/жилая недвижимость (в т.ч. земельные участки);

движимое имущество (оборудование / автотранспорт);

товары в обороте / сырье / запасы (ТМЦ);

поручительство Гарантийного Фонда развития МСБ;

гарантия Федеральной Корпорации по развитию МСП.

«Под залог недвижимости»

На пополнение оборотных средств; инвестиции; рефинансирование. Размер кредитования: до 300 000 000 рублей. Срок: до 120 месяцев.

Особенности обеспечения:

До 36 месяцев: допускается обеспечение залогом от 40% суммы кредита

Свыше 36 месяцев: допускается обеспечение залогом от 60% суммы кредита

Предмет залога:

Коммерческая / жилая недвижимость:

квартира;

жилой дом и земельный участок;

земельный участок;

нежилое здание (с земельным участком) / помещение (офис, склад).

«Доходная недвижимость»

Предназначен для целей:

приобретение доходной недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения, земельного участка и иного недвижимого имущества);

финансирование капитальных вложений (ремонт) в заложенный и/или приобретенный объект доходной недвижимости;

приобретение транспортных средств, оборудования, специальной техники;

пополнение оборотных средств, выплата заработной платы, налогов;

рефинансирование кредитов других банков на данные цели.

Сумма кредита — до 300 000 000 рублей. Срок кредитования — от 12 до 120 месяцев, возможна отсрочка в уплате основного долга до 18 месяцев.

Предмет залога — коммерческая недвижимость (допускается обеспечение залогом от 80% суммы кредита): торгово-развлекательные центры; офисные здания/помещения; складские здания/помещения; гостиницы.

В рамках индивидуального графика погашения основного долга допускается ситуация, когда сумма основного долга, не обеспечивается денежным потоком Заемщика, а предполагается за счет привлечения в будущем денежных средств из других источников («баллон»).

Размер «баллона» не может превышать:

30% от суммы кредита при отсрочке погашения основного долга до 12 месяцев;

25% от суммы кредита при отсрочке в погашении до 18 месяцев включительно;

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