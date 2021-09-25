5 отличий бизнес-среды сегодня и 10 лет назад
Срывы сроков становятся обязательными, деловые сообщения тонут в сотне чатов. Что еще изменилось в бизнесе за прошедшее десятилетие?
Прошедший в Казани на этой неделе форум Kazan Digital Week, на котором были показаны самые интересные цифровые разработки Татарстана, вызывает желание вспомнить — а как все начиналось? Или, чтобы не тревожить призрак 90-х, каким был бизнес 10 лет назад, что за это время изменилось как в лучшую, так и в худшую сторону? Об этом в авторской колонке для «Реального времени» размышляет Анна Свирина, проректор по научной работе и развитию Университета управления ТИСБИ.
- Изменение №1. Соблюдение обязательств
В книге о первом бизнесе Федора Овчинникова (Dodo pizza) Максим Котин рассказывает, как переживал Федор, попав в свой первый кассовый разрыв и поняв, что он не сможет вовремя заплатить поставщикам. И как его удивило, что поставщики совсем не удивились, что он не может выполнить обещание. Конечно, в 2011-м уже не было купцов-староверов, чье слово приравнивалось к расписке. Но все же уровень обязательности, кажется, был выше.
За 10 лет невыполнение обещаний (особенно вовремя) стало почти нормой. Уважительными причинами стали неработающие сервисы, пробки, некачественная логистика, нежелание субподрядчика что-то делать, невыполнение обязательств подчиненными. Если 10 лет назад мне обещали, что что-то произойдет в апреле, в июне это случалось; сегодня же не ждешь результата раньше августа. Из ярких новшеств — руководители многих компаний начали обижаться, когда в июне напоминаешь про апрельские обещания.
Фото: komiinform.ru
- Изменение №2. Fake it till you make it*
Лозунг Силиконовой долины «Притворяйся, пока на самом деле не сделаешь» за 10 лет ушел далеко за пределы ИТ-сектора. Яркое судебное разбирательство над бывшим «единорогом» — компанией Theranos (ее основательнице грозит до 20 лет тюрьмы) случилось именно за следование этой концепции и попытку выдать неработающий прототип за готовый массовый продукт.
И в целом в мире бизнеса за 10 лет стало гораздо больше продуктов, которые продаются еще до создания, а потом оказываются не совсем тем, что было обещано. И мы стали часто задавать новым партнерам вопрос: а покажите, есть ли у вас то, что вы обещаете поставить?
Фото: foxbusiness.com
- Изменение №3. Море онлайна
Мир стал двигаться в сторону цифровых сервисов еще до пандемии. Россия — одна из лидирующих в этом отношении стран (например, у нас уже есть «Яндекс.Лавка» со товарищи и свой собственный поисковик, а во многих очень развитых странах нет ни того, ни другого). Сегодня мы обмениваемся документами через цифровую подпись в течение нескольких минут, самозанятые выписывают чеки на своем смартфоне, а обычные люди покупают наши товары и услуги, не сходя с любимого дивана. Иногда соцсети знают, чего я хочу, лучше, чем я сама, и словно реагируют на мысль.
Но у этой медали есть и обратная сторона — трудно понять, насколько достоверно то, что ты видишь на экране. И если счастливые знакомые с непрекращающимися достижениями, которых мы видим в соцсетях, вызывают у нас просто расстройство, то «прекрасный» поставщик камчатского краба, который существует только в виде страницы в Сети, уже проблема для рестораторов, которые на него надеются.
Фото: itsmycity.ru
- Изменение №4. Скорость изменений
О том, что мир сегодня меняется очень быстро, не написал и не сказал только ленивый. Для бизнеса это означает одновременно и океан возможностей (лидер рынка всегда неповоротлив и может «проспать», как изменились клиенты — и вот она, возможность!), и огромные риски (только сделаешь продукт или разработаешь новую услугу — а она уже не нужна, потому что ситуация изменилась).
Поэтому современный бизнес — это либо огромные корпорации, доминирующие на рынке, либо очень быстро меняющиеся компании. Если 10 лет назад мы говорили, что стартап — либо быстрый, либо мертвый, то сегодня это уже правда про любой бизнес.
- Изменение №5. Асинхронные коммуникации
И наконец, мессенджеры и системы управления проектами. 10 лет назад их не было, и проблемы, с которыми сегодня сталкивается любой школьник, были только у тех, кто пользовался электронной почтой. Сегодня я отправляю сотни сообщений своим коллегам, руководству и подчиненным и думаю, что они получили информацию. А это часто только иллюзия — люди могли пропустить сообщение, не заметить, что менеджер прикрепил их еще к какому-то проекту, или сделать свайп влево и уже никогда не найти это сообщение.
Фото: megacrm.ruРуководителям кажется, что они управляют, а их подчиненные не в курсе, что что-то происходит. 10 лет назад я перезванивала своим клиентам, чтобы убедиться, что они получили мое электронное послание — возможно, это выглядело глупо, но я точно знала, что оно дошло до адресата. Сегодня я пишу то же самое в чат и не уверена, найдет ли мой коллега это сообщение даже через пару часов.
И еще одна ремарка о том, как влияют изменения на бизнес в целом. Перемены затрагивают самый сложный объект бизнеса — наше доверие к партнерам и клиентам. И кажется, что за 10 лет его стало меньше. А низкое доверие — это всегда растущие расходы на усиленный контроль.
Справка
* «Притворяйся, пока не сделаешь это» — пер. с англ.
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