Бизнес-аккаунт дня: нижнекамская бургерная закусочная

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 140-я

По данным соцопросов, две трети жителей России хоть раз в неделю посещают заведения быстрого питания. История отечественного фастфуда уходит корнями еще в 60-е годы прошлого столетия, когда в городах стали открываться пельменные, пирожковые, кулинарии, блинные и тому подобные точки общепита. В конце 80-х в Москве открылось первое заведение известной американской сети ресторанов быстрого питания. Сегодня развиваются частные небольшие фастфуд-кафе. Одно из таких полтора года назад открылось в Нижнекамске. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Поесть быстро и вкусно

Бургеры — это одно из самых часто заказываемых в кафе быстрого питания блюд во всем мире. Его называют королем фастфуда, сегодня у него десятки разновидностей. Начинка зависит от фантазии повара и предпочтений клиента.

Так в нижнекамском кафе NEFTЬ FOOD гамбургеры готовят и с грибами, и с острым перцем, и даже с ананасом, а котлету — из любого мяса или могут заменить ее креветками. Меню заведения состоит из всех категорий фастфуда — здесь подают картофель-фри, пиццу, роллы, гиросы и всевозможные напитки. Кафе открылось зимой 2020 года и сразу стало популярным у жителей города.

Сегодня аккаунт кафе из Нижнекамска в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля дает и иллюстрирует SMM-менеджер Светлана Кириллова.

Нет предела совершенству

У профиля уже есть определенные плюсы:

В Highlights есть вся необходимая информация об акциях, меню и даже процесс приготовления блюд.

есть вся необходимая информация об акциях, меню и даже процесс приготовления блюд. В ленте есть фотографии и видео с сотрудниками заведения.

есть фотографии и видео с сотрудниками заведения. Публикации и Stories выходят регулярно.

Профиль хороший, но все же есть несколько наших рекомендаций, как можно его улучшить.

Описание профиля написано прописными буквами, из-за чего создаётся визуальный шум. Рекомендуем все же писать в более привычном для пользователей формате и использовать прописные буквы только в графе «Имя» профиля — это то, что выделяется жирным шрифтом.

Вы работаете в Нижнекамске, но для того, чтобы нам это понять, пришлось хорошенько исследовать ваши аккаунт и сайт, что будет делать далеко на каждый ваш потенциальный подписчик. Выставления в постах Нижнекамска в геопозиции недостаточно, советуем добавить название города в описание профиля.

В помощь продвижению — промоакции и взаимодействие с блогерами

Контент. Есть видео с процессами приготовления блюд, на таких публикациях хочется задержать взгляд и подольше рассматривать. Это отличный вариант для вовлечения подписчиков.

В каждом тексте присутствует фрагмент с информацией об акциях и доставке, которая уже есть в Highlights. Не советуем ее дублировать. Из-за этого посты кажутся более пестрыми и громоздкими.

Рекомендуем также задействовать больше формат Reels — публиковать в этом разделе видеонарезки с людьми, едой, напитками.

Визуальное оформление. Часто в публикациях используется логотип заведения, советуем его убрать. Подписчики запомнят и узнают ваш аккаунт по аватару.

Продвижение. Если перейти в раздел «Информация об аккаунте» и далее «Активные объявления», можно увидеть историю рекламных кампаний аккаунтов Instagram. Здесь мы видим, что продвигались только публикации с информацией о поиске сотрудников и розыгрыш роллов.

Стоит выделить больше рекламного бюджета для прироста аудитории, чтобы перекрывать органические отписки и увеличить поток клиентов. Для начала можно запускать промоакции из приложения Instagram по интересам «Еда», «Доставка еды» и т. д. Далее смотрите на результат: сколько кликов и подписок получили.

Также стоит чаще взаимодействовать с блогерами, которые обозревают интересные места и заведения в вашем городе. Можно не просто пригласить в кафе и накормить по бартеру, а привлечь к процессу готовки. Продвигайте с помощью блогеров ваши уникальные промокоды и акции.

Удачи!