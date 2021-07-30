Бизнес-аккаунт дня: челнинская сеть барбершопов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 118-я

Первый барбершоп в России появился 10 лет назад в Москве, а сегодня аналоги английских мужских клубов есть даже в небольших городах. Первый салон сети барбершопов «TipTop» в Набережных открылся 4 года назад. Бизнес-аккаунт этой мужской парикмахерской стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Стригут, бреют, разговаривают

Сегодня барбершоп «TipTop» — одно из востребованных заведений у челнинских мужчин. У каждого такого салона своя культура, так исторически заведено. Но связывает эти заведения особая мужская атмосфера. Здесь каждый — от мальчика до зрелого мужа — может освежить свой внешний вид или же изменить его кардинальным образом.

Отучившись на мастера мужских стрижек, челнинец Флюр Асадуллин сначала работал один, а потом пришла идея создать свою команду и открыть в автограде барбершоп. Случилось это в 2017 году. За 4 года у мужского салона сформировалась солидная клиентская база, и высокий спрос на услуги позволил открыть в городе еще одно заведение.



Как рассказывает основатель и глава барбершопа, «мы работаем ради своих друзей, число которых пополняется ежедневно — стрижем, бреем и разговариваем с ними на одной волне. Это мужская территория, где предложат бесплатный чай, кофе и другие согревающие напитки». А еще посетители салона могут «порубиться» на PS4.



Аналитический разбор аккаунта мужского салона сегодня провел Олег Кашин — со-основатель SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

У аккаунта барбершопа — три задачи

Барбершопы — интересный сегмент. Во-первых, мне близка эта тематика, я сам хожу стричься только к одному мастеру, поэтому я и есть целевая аудитория подобных аккаунтов. Во-вторых, барбершопы, в отличие от парикмахерских, прекрасно осознают, что такое маркетинг, так как уже на старте подобных бизнесов предприниматели производят позиционную отстройку: цирюльня для мужчин.

Продажи краткосрочных несложных услуг требуют куда меньших усилий, чем, например, продажи в B2B, а значит, и контент, и реклама в таких аккаунтах проще.

Аккаунт @tiptop_barbers неплохой. В нем нет каких-то явных ошибок. Даже больше — в аккаунте выходит интересный формат видео-подкастов с сотрудниками барбершопа. Зачем это нужно? Я могу предположить, что ребята хотят раскрыть своих сотрудников и как личностей, и как специалистов, чтобы повысить доверие аудитории и таким образом сформировать некий фан-клуб.

Но было бы еще интереснее, если бы подкасты записывались с их клиентами. Ведь обычно общение между мастером и клиентом происходит всегда во время стрижки. Это один из моментов, который важен лично для меня. Я всегда общаюсь со своим барбером как с хорошим другом.

Задач для аккаунта барбершопа три: описание услуг и цен, представление мастерства барберов. А третья задача зависит от самого бизнеса и того, на какую аудиторию они нацелены. Это может быть создание элитарности. Или, наоборот, барбершоп для любого мужика.

Показывать мастерство барбера, а не результат

У меня нет никаких претензий к нику, имени и био аккаунта: здесь все в норме, все ищется и все понятно. Ссылка в профиле ведет на сервис таплинк. И все бы ничего, но сама страничка совсем простая и хотелось бы добавить дизайна, фирменных цветов, карту, где были бы отмечены сами парикмахерские. А вот что точно хорошо, так это возможность записаться на стрижку в один клик. Не надо никому звонить или писать, просто выбираешь дату, мастера и время и — вуаля, приходит смс-подтверждение. Удобно и отлично подходит для интровертов.

Хайлайтсы. Их очень много. Нужно сократить. Есть рубрика «мастера» — хорошая идея, но плохо реализовали. Можно было бы сделать креативнее и уместить в одну иконку, а не в 8.

Что из себя представляет эта рубрика сейчас? Фотография мастера, а потом серия голов, которые, видимо, подверглись стрижке со стороны этого мастера. И так 8 раз. Нужно показывать мастерство, а не результат. Ведь результат — это «вкусовщина»: нравится или нет. А мастерство — это объективно.

Лучше сделайте так: самопрезентация мастера, короткое видео о нем, его стаж и хобби, отношение к работе, и перебивайте эти кадры процессом стрижки.

Но самое страшное, что хайлайтсы не раскрывают цены и услуги. Уберите лишнее, добавьте цены.

Показать интерьер, указать цены и добавить графический дизайн

Вообще историям не хватает чего-то, кроме стриженых голов. Покажите интерьер, запишите видео с акцией, расскажите о режиме работы. Больше лайфстайла.

Что касается публикаций: видно, что работают с «болями» аудитории, фотографии в целом неплохого качества, обработаны. Есть небольшая проблема с текстами: они не в единой верстке. То есть где-то они идут полотном, а где-то разбиты на абзацы. Лучше всегда соблюдать верстку, так выглядит чище и текст легче читать. Местами тексты лучше сократить, слишком уж они длинные.

Сам контент хотелось бы разбавить графическим дизайном, сейчас уж больно все одинаковое, одни люди. Можно делать больше товарных постов, где бы рассказывали про мужскую уходовую косметику. Например, какой шампунь выбрать, какой взять бриолин или пудру.

Расскажите про свои акции, введите систему купонов, раздавайте небольшие скидки активным подписчикам. И не забывайте отвечать на все комментарии.