Бизнес-аккаунт дня: фитнес-тренер из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 103-я

Постоянный участник марафонов TIMERMAN, состязаний на выносливость «Гонка героев», соревнований по пауэрлифтингу и силовым видам спорта и многих других спортивных турниров Динар Марасов в спорте уже порядка 10 лет. На его счету множество главных и призовых кубков, медалей и прочих наград. К здоровому образу жизни в качестве фитнес-тренера он приобщает и своих клиентов. Бизнес-аккаунт Динара, который он ведет в «Инстаграм», стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Безбашенный зожник и безумный тренер

Спорт для Динара Марасова уже много лет — это образ жизни. Он отъявленный спортсмен и, как он себя сам называет, «безбашенный зожник и безумный тренер», который ведет занятия в одном из спортивных центров Набережных Челнов. Впервые в спортзал его привел старший брат, когда Динару было 14. Как он рассказывает, началось все с «качалки», затем увлекся рукопашным боем — упорство и труд привели его в сборную Татарстана. Спустя 4 года упорных тренировок он становится бронзовым призером чемпионата России и кандидатом в мастера спорта. Это еще больше подстегнуло спортсмена к достижению новых целей. Но травма плеча, полученная в 2015 году, чуть не поставила крест на спортивной карьере.



Однако через несколько месяцев Динар снова одерживал победы — в соревнованиях по смешанным единоборствам. И так во всем и всегда, сегодня у него КМС по самбо, рукопашному бою, становой тяге, первый разряд по боксу, он трехкратный призер чемпионата России и 7-кратный чемпион РТ.

Достигать поставленных целей и заботиться о здоровье — этому он учит и своих клиентов. Динар Марасов ведет как персональные, так и групповые тренировки, составляет индивидуальные программы тренировок, учит основам правильного питания. А в свободное от тренерской деятельности время покоряет новые вершины. Как считает фитнес-тренер, залогом успеха спортсмена является вовсе не талант, а упорный труд.



Сегодня аналитический разбор аккаунта фитнес-тренера выполнила Жанна Курбанова — в интернет-маркетинге она еще с 2011 года, в 2015 году возглавила агентство по интернет-маркетингу «ДИР».

«Причесать» описание и определиться с целевой аудиторией

Имя профиля является ключевым запросом. И здесь рекомендую поставить «Персональный тренер», а имя и фамилию спустить в описание первой строкой. Также желательно в данном случае указать город, в котором вы оказываете тренерские услуги.

Описание. Много спортивных регалий, это здорово. Но было бы неплохо добавить направления тренировок — в чем и кому они могут быть полезны. Можно «причесать» текст, убрать опечатки.

Контент. Это основной момент, на который хочется обратить внимание. И по актуальным, и по контенту создается впечатление скорее личного аккаунта, но никак не бизнеса. Посты на интересные вам, вашим друзьям и коллегам темы.

Если есть необходимость перевести аккаунт в рабочий, то необходимо определить, что вы продвигаете, кто ваша аудитория, что интересно этой аудитории. Определите темы постов (направления, заслуги, отзывы, полезности, примеры и т.д.)

Разделите посты на полезные, продающие, вовлекающие. После этого составьте контент-план и согласно ему готовьте публикации. В момент подготовки аудита — появилась публикация о работе, об обучении, о достижении. Один из примеров подходящей темы для продвижения своих услуг и личного бренда.

Актуальное должно помогать в продвижении услуг

Актуальное. Актуальных очень много, большинство на далекие от продвигаемых услуг темы. Сократите их количество, оставьте те, которые будут помогать в продвижении ваших услуг, например работы «До и после». После того как определитесь с тем, какие услуги вы продвигаете и что будет полезно и интересно вашей аудитории, сформируйте новые.

Сториз. На текущий момент здесь хорошо демонстрируется ваша деятельность. Клиенты в работе, с отметками и отзывами.

Хештеги. Продумайте, по каким запросам ищут ваши услуги в «Инстаграме»: #персональный тренер #персональныйтренерчелны #персональныетренировкичелны и т.д. Добавьте их, до 10 вполне достаточно будет.