Бизнес-аккаунт дня: барбершоп из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 84-ая

Бум барбершопов в нашей стране пришелся на 2015—2016 годы. Сначала они появились в крупных городах, но постепенно мода на услуги барберов добралась и до провинции. Два года назад в Нижнекамске открылась парикмахерская для мужчин и мальчиков «Old barber». Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по его развитию и продвижению дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Здесь царит атмосфера брутальности

Стильная стрижка, ухоженная борода — за внешним видом теперь следят не только женщины, но и российские мужчины, которые приняли западную культуру ухода за собой. Спрос на услуги барберов появился и среди мужского населения Нижнекамска.

Заметив эту тенденцию, нижнекамец Фаниль Мингазов решил кардинально поменять род занятий, и теперь он каждое утро спешит в свой барбершоп, а не на заводскую проходную. Как рассказывает владелец, «Old Barber» — это мужская атмосфера, место, где каждый посетитель находит свой стиль: «У нас царит атмосфера брутальности и мужского духа, вдохновленная европейскими стандартами качества и стиля». Помогают в этом опытные парикмахеры, которые постоянно совершенствуют свое мастерство на различных курсах и мастер-классах.



Принимают в барбершопе не только нижнекамских стиляг, но и совсем маленьких модников, стригут школьников и студентов — для каждого из посетителей есть свой мастер. Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта нижнекамского барбершопа анализируют эксперты SММ-агентства Social Lift (г. Ульяновск).

Проверить подписки и провести «зачистку» ненужных страниц

Аватар: хороший аватар, отображает концепцию и стиль профиля, читаемый текст как с компьютера, так и с телефона.

Название аккаунта: хорошее название, имеет приятный вид, указывает и на вид услуги, и на город. В имя аккаунта стоит добавить полное название города, чтобы можно было его найти, потому что при поиске по запросу «oldbarber» появляется много профилей из разных городов, и ваш аккаунт сложно найти. По запросу «барбершоп Нижнекамск» ваш аккаунт тоже почти не находится. Потенциальный клиент, скорее, выберет конкурента. В имени можно написать «Барбершоп Нижнекамск».

Подписки/подписчики: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем аккаунте этот баланс нарушен: подписок больше, чем подписчиков — стоит проверить подписки и провести «чистку» ненужных страниц.

Био: в био хочется увидеть более подробное описание о салоне —время работы, возможно, уточнение услуг (стрижете ли детей). Хочется также индивидуальности в написании — слоган или фирменный стиль общения.



Ссылка в описании: ссылка ведет на сайт, где можно записаться.

Архивы сторис: хайлайтсы отсутствуют, их нужно добавить, чтобы у клиента было больше доверия, больше желания воспользоваться вашими услугами. Рекомендуем, например, такие разделы, как «Отзывы», «Цены», «Процесс стрижки».

Раздел «Отметки» отсутствует — призывайте клиентов отмечать вас на их фотографиях, работах.

Контент: ваш контент состоит из фотографий работ, средств и фото фирменного знака. Фото сочетаются между собой, выглядит эстетично. Рекомендуем ввести рубрики, например, было/стало, познавательный контент (о работниках или о стрижках).







Также не рекомендуем оставлять ссылку на запись в самом посте, потому что она не кликабельна: клиент вряд ли будет вводить ее вручную. Можно указать, что ссылка на запись находится в шапке профиля.

Обратная связь: обратной связи нет в связи с отсутствием комментариев и отметок. Можно призывать пользователей оставлять комментарии, задавая им вопросы в постах, спрашивая их мнение. В будущем рекомендуем взаимодействовать с клиентами, отвечать на их комментарии, реагировать на их отметки.

Взаимодействий со стороны подписчиков немного

Новый раздел в Instagram «Путеводители, или гайды»: гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Посты можно разбить по рубрикам «О продуктах», «Наши клиенты», «Стрижка такая-то».

IG TV: отсутствуют видео IG TV. Рекомендуем вам добавить их. Сюда можно включать прямые эфиры с экспертами, процесс работы, представление команды, рабочие видео.

Аналитика аккаунта: для вас мы провели углубленный анализ контента с февраля по май. Отсутствует динамика в количестве подписчиков. Рекомендуем вам следить за этим и развивать свой аккаунт.

Вовлеченность — это количество пользователей Instagram, которые лайкают, комментируют или как-то иначе взаимодействуют с вашим контентом. У вас она в 4,04 раза ниже, чем у похожих страниц. Это показывает, что взаимодействий с вами со стороны подписчиков не так много.

В основном вы используете только один формат публикации — фото. Разбавьте ленту видео, фото-каруселями.

Продвижение: продвижение аккаунта не ведется, что отражается в отсутствии комментариев и динамики лайков с течением времени.

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