Бизнес-аккаунт дня: нижнекамская фотостудия «Клен»

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 82

Семейные фотосессии в последние годы вновь стали востребованы. Несколько лет назад в Нижнекамске появилась фотостудия «Клен», созданная двумя городскими фотографами. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по его развитию и продвижению дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

В кадре — самые счастливые моменты

Поработав какое-то время свободными художниками, нижнекамские фотографы Руслан Садыйков и Отабек Набиев решились на создание собственного фотосалона. Так в городе нефтехимиков в 2015 году появилась семейная фотостудия. Позже к ним присоединился еще один фотограф — Раиль Меннебаев.



За эти годы в фотостудии несколько раз меняли дизайн и интерьер, но одно в ней оставалось неизменным — душевная атмосфера и коллектив профессионалов, которые помогают нижнекамцам запечатлеть счастливые моменты жизни. Вместе с фотографами красоту клиентам на фотосессии обеспечивает команда визажистов, стилистов и мастеров по укладке волос.

Сегодня аккаунт нижнекамской фотостудии «Клен» анализируют основательница агентства Fragency Регина Фасхеева и копирайтер Лена Гатина. SMM-агентство входит в топ-80 России по версии рейтинга Tagline, в их портфолио — порядка ста проектов регионального и федерального уровня.

Highlights требуют актуализации

Визуальное оформление. Тут в целом все хорошо. Логично, что весь аккаунт фотостудии состоит из фотографий с указанием авторства каждой работы.

Ленту можно разбавить полезными материалами/инструкциями — например, раз в 9 постов. Оформлять такие посты графически. Так аккаунт станет полезнее для людей и будет оформлен более современно.

Highlights и Stories. Возможно, пользователям будет полезно увидеть больше фотографий и видео самой студии — в ленте и Stories. Вы можете снять экскурсию по студии и закрепить ее в Highlights.

Highlights рекомендуем обновить, добавить прайс, сдвинуть «прокат НГ» — сейчас это явно неактуально. Напомним, Highlights меняются местами в зависимости от того, какая из них была обновлена в последний раз.

Визуально обложки тоже можно обновить — например, использовать различные текстуры, которые можно найти на Pinterest. Сейчас не нужно публиковать обложку в Stories, чтобы установить. Достаточно зайти в нужный раздел и в настройках выбрать «Редактировать актуальное». Все Highlights обновлены почти полтора года назад — предлагаем как можно скорее все актуализировать.

Больше информации для клиентов

Контент и тексты. Сейчас в основной ленте не хватает конкретной информации, которая была бы актуальна для фотографов и клиентов. При быстром поиске по аккаунту нигде не видно стоимость аренды, а это очень часто решающий фактор при выборе студии. Прайс-лист должен быть в открытом доступе, иначе ваше заведение вызывает недоверие. Стоимость аренды можно также периодически напоминать в публикациях в основной ленте.

Какую еще информацию ищут ваши клиенты? Им хочется посмотреть все интерьеры сразу. Сейчас это возможно только в вашей группе «ВКонтакте», но все ли пользователи Instagram перейдут по ссылке?

Фотографам важно, как много в студии дневного света и в какое время его можно застать, какое есть дополнительное оборудование и входит ли оно в стоимость аренды?

Есть ли гримерка для ваших клиентов и насколько она уютная? Опять же, нужно ли за нее доплачивать?

Какие у вас есть дополнительные возможности и какие ограничения?

Думаем, вы легко сможете вспомнить еще с десяток самых частых вопросов. Обо всех этих аспектах стоит рассказать в публикациях или даже сделать отдельный раздел Highlights.

Пара комментариев по текстам в основной ленте:

Постарайтесь не перегружать посты и писать их в более простой форме. Избегайте так называемых штампов: «мы делаем все возможное», «насладиться в полной мере», «побалуйте себя». В этих фразах не было бы ничего дурного, если бы они не были слишком затерты и неоднократно использованы в рекламе не самого высокого качества.

Постарайтесь отвечать на все комментарии. Очень важно всегда поддерживать обратную связь и писать ответы, даже если вам прислали просто эмодзи.

Вы не перегружаете посты хештегами и используете только те, которые должны работать. Это хорошо, тут ничего менять не надо.

Удачи!