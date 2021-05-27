Бизнес-аккаунт дня: кондитерская Гузель Шайдуллиной

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 76-я

Два месяца назад в Казани открылась новая кондитерская — «Сладкий Винни». Ее хозяйка и главный кондитер Гузель Шайдуллина по специальности наноинженер, но решила превратить хобби по изготовлению тортов и пирожных в бизнес. Аккаунт кондитерской стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с ведущими SMM-агентствами Поволжья.

Умеет сама — научит других

Сама владелица «Сладкого Винни» Гузель Шайдуллина, что интересно, не любит сладкое. Но это не помешало девушке освоить искусство выпечки. Свой первый торт она испекла на день рождения матери три года назад. Гости были в восхищении. Так появилась идея научиться кондитерскому делу профессионально, Гузель прошла онлайн- и офлайн-курсы от ведущих кондитеров.



Затем пару лет девушка готовила сладости на заказ, наращивала опыт и мастерство, и в середине марта Гузель при поддержке семьи открыла собственную кондитерскую. В ней не только можно провести время всей семьей, но и самим научиться печь сладости — за месяц со дня открытия Гузель Шайдуллина провела 18 мастер-классов.

Сегодня аналитический разбор инстаграм-аккаунта «Сладкого Винни» провела сооснователь и коммерческий директор коммуникационного агентства «Без воды» Карина Беленова.

Доработать позиционирование

Описание профиля оформлено очень грамотно. Торт за час — это круто. Такое УТП (уникальное торговое предложение) сразу бросается в глаза и запоминается. Здорово, что есть ссылка на личный аккаунт владелицы кондитерской. Единственное замечание к «упаковке» аккаунта — нет прайса, ассортимента, меню или списка услуг, то есть основных продающих материалов. Лучше всего их закрепить прямо в актуальных сториз.

И я до конца так и не поняла, это кондитерская, в которую можно прийти попить кофе с десертом, или это кондитерская, в которой нужно заранее заказать торт и потом прийти туда, чтобы его забрать? Доработайте позиционирование, чтобы любой посетитель профиля понимал, что у вас за место.

Контент в аккаунте разнообразный: встречаются фото работ, видео процесса, фото довольных клиентов, видео с хозяйкой кондитерской. Графический дизайн (надписи на фото) рекомендую делать в одном стиле и одним и тем же шрифтом. Подберите для своего аккаунта один шрифт и подложку и всегда их используйте. То же самое касается и оформления сториз: один-два шрифта, один-два цвета подложки. Создайте свой узнаваемый стиль.

Оставить один стиль копирайтинга

Копирайтинг. В постах периодически меняется tone of voice — голос бренда. Иногда Гузель пишет от себя — и это классно, легко читать. А иногда от множественного лица, от кондитерской — такие тексты читаются и воспринимаются сложнее. Рекомендую оставить один стиль копирайтинга.

Продвижение. Прямо сейчас в аккаунте идет конкурс ко Дню защиты детей — классная идея и механика. К инструментам продвижения, помимо конкурсных механик, рекомендую добавить таргетированную рекламу, работу с блогерами и коллаборации. Последний инструмент сейчас очень популярен и обычно не такой затратный.

Например, можно сделать коллаборацию с цветочным салоном: сделайте торт/десерт в виде цветка, и пусть подписчики гадают, где торт, а где настоящий цветок. Таким образом вы привлечете новую аудиторию и продемонстрируете им свой профессионализм и креативность.