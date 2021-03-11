Бизнес-аккаунт дня: цветы для дома от Ильнура Латыпова из Балтасинского района

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 18

Крупное тепличное хозяйство в селе Смаиль Балтасинского района появилось в 2014 году, когда житель села Ильнур Латыпов решил кардинальным образом сменить профессию и построил первые теплицы, где выращивал цветы и овощи на рассаду. Год назад предприниматель завел аккаунт в «Инстаграм». В рамках спецпроекта «Реального времени» СММ-эксперты дают рекомендации по продвижению бизнес-профиля в соцсети.

Был учитель — стал цветовод

Ильнур Латыпов в недавнем прошлом учитель, преподавал историю в родном селе Смаиль. Но однажды решил сменить сферу деятельности и построил тепличное хозяйство. Вначале выращивал цветочную рассаду для клумб — петуньи, бархатцы, сальвии и другие, а также овощные культуры. Все они раскупались односельчанами и жителями других населенных пунктов Балтасинского района.

Сегодня тепличный комплекс Ильнура Латыпова занимает 1,2 тыс. кв. метров, где летом он с женой и родителями выращивают более 40 наименований растений — горшечные и клумбовые цветы, овощи. Все семена, отмечает он, только высокого качества, специально заказанные у европейских производителей. Вскоре ассортимент тепличных культур кратно вырастет — Ильнур строит новые теплицы общей площадью 2 тыс. кв. метров. Весь ассортимент растений и овощных культур семейный подряд Латыповых теперь продает не только в своем районе, их продукция пользуется большим спросом у жителей других районов республики и Казани.

Развивать свой бизнес с помощью «Инстаграма» Ильнур Латыпов решил недавно — первый пост в соцсети был опубликован год назад, за это время на него подписались около 1 450 человек. Свои рекомендации по развитию бизнес-профиля, а также о том, как взаимодействовать с подписчиками и привлекать новых, дает специалист по коммуникациям и связям с общественностью, эксперт по продвижению в «Инстаграм» Анна Акинина.

Имя профиля — отражение бизнеса

Все-таки это не личный аккаунт и не стоит его персонифицировать. Логин лучше поменять на тот, что отражает идею и бизнес.

БИО — это визитка. Она должна быть лаконичной и отражать важное. Возможно, есть какое-то уникальное торговое предложение для потребителей товара, его тоже имеет смысл вынести в шапку.



Хайлайтсы — это отличный рубрикатор. Рекомендую создать категории для цветов или растений, которые вы выращиваете, например многолетние, горшечные цветы и прочее.



Цветы — инстаграмный продукт

Цветы сами по себе очень инстаграмные и привлекающие внимание. Делайте описание, указывайте цену, рассказывайте, как ухаживать. Это важно и нужно.

Покажите, насколько вы разбираетесь в том, что делаете. Именно через контент аккаунт вполне можно персонализировать — добавляйте свои фото, рассказывайте о себе, почему вы занимаетесь этим и как вас это вдохновляет.

Что касается продвижения в Сети: ставьте релевантные содержанию и картинке хештеги, продвигайте посты.

Иногда настраивайте рекламу на автоматическую аудиторию, иногда вручную укажите интересы: «цветы, растения, рассады».

Обязательно указывайте геолокацию. Промо постов — это доступный для всех способ продвигать свой контент и бизнес, там все интуитивно понятно.