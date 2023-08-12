В Казани из-за аварии без воды остались части Кировского и Приволжского района

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани части Кировского и Приволжского района остались без горячей и холодной воды. Об этом «Реальному времени» сообщили жители домов в Адмиралтейской слободе.

По их словам, в управляющей компании заявили, что отключение воды произошло из-за аварии на сетях в районе ул. Боевой.

Как выяснило «Реальное время», только за три недели июля казанцы направили в «Народный контроль» и городскую мэрию десятки жалоб на прорывы сетей «Водоканала». При этом некоторые из заявок находятся в работе еще с прошлого месяца — в основном это протечки в водопроводах. Еще часть — на стадии планирования, то есть к устранению неполадки приступят еще не скоро. Какие места оказались наиболее аварийными и когда гражданам ждать их ремонта — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова