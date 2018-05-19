В отношении сотрудников Минэкологии РТ возбудили уголовное дело из-за контракта в 70 млн рублей

Должностные лица Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана заключили госконтракт на выполнение работ по рекультивации земельных участков, загрязненных нефтепродуктами, с исполнителем без лицензии на обращение с опасными отходами.

Сумма контракта составила более 70 млн рублей. При этом акт приема работ подписан без их фактического выполнения, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Отмечается, что госконтракт был заключен в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна».