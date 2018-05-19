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В отношении сотрудников Минэкологии РТ возбудили уголовное дело из-за контракта в 70 млн рублей

09:00, 19.05.2018 2

Должностные лица Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана заключили госконтракт на выполнение работ по рекультивации земельных участков, загрязненных нефтепродуктами, с исполнителем без лицензии на обращение с опасными отходами.

Сумма контракта составила более 70 млн рублей. При этом акт приема работ подписан без их фактического выполнения, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Отмечается, что госконтракт был заключен в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна».

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:32
    Привет Абдулганиеву.
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  • Анонимно 10:40
    А еще экологи оправдывают строительство диоксиновой печи под Казанью...
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