АКИБАНК направил на поддержку малого и среднего бизнеса более 3 млрд рублей

В первом квартале 2018 года АКИБАНК направил на поддержку малого и среднего бизнеса 3,02 млрд рублей, что составило 49% от общей суммы выданных кредитов за указанный период. Кредиты предоставляются по ставке не выше 14,5% годовых, минимальная сумма займа — 200 тыс. рублей. Средний срок кредитования составляет 2 года. В первые три месяца текущего года 136 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открыли счета в банке. На сегодняшний день Корпоративный блок банка обслуживает более 5 тысяч клиентов.

«Меры, направленные на стимулирование кредитования малых и средних предприятий, являются существенным толчком в развитии прежде всего самого бизнеса. В АКИБАНКе ими служат комфортная ставка по займу и выгодные условия обслуживания. Мы предлагаем партнерам индивидуальный график погашения кредита в зависимости от специфики бизнеса и высокий уровень безопасности проводимых операций. В апреле этого года АКИБАНК запустил новое мобильное приложение «АКИБАНК Бизнес», которое позволяет просматривать счета и документы, а также создавать и подписывать платежные документы, используя электронную подпись (0+). Развитие малого и среднего бизнеса — одна из приоритетных задач для АКИБАНКа, поэтому мы ежедневно работаем над улучшением условий кредитования этого сектора», — говорит заместитель председателя правления ПАО «АКИБАНК» Венера Туктарова.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обслуживаются в АКИБАНКе, превышает 212 единиц — это 68,6% в структуре корпоративного кредитного портфеля. Отраслевая структура, в свою очередь, выглядит следующим образом: сельское хозяйство — 5%, промышленность — 36%, торговля — 22% и строительство — 23%. На сегодняшний день уровень просроченной задолженности по юридическим лицам зафиксирован на низком уровне — 4%.

Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».

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