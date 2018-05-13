Елена Малышева: «Я считаю медицину Татарстана одной из лучших в стране»

Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Здоровье», вышедшем в эфир 13 мая, рассказала историю девушки из Набережных Челнов, которая упала с 9-ого этажа и получила множественные переломы. В студии присутствовали медики из Казани и Набережных Челнов, проводившие ей операции.

Инцидент произошел в 2015 году. Тогда пострадавшую с переломами позвоночника, ребер, таза и ног доставили в челнинскую БСМП. После того, как ее состояние стабилизировалось ее поместили в ДРКБ Казани. В общей сложности за пять месяцев врачи провели 14 операций. Затем девушка смогла вернутся к нормальной жизни.

«Я считаю медицину Татарстана одной из лучших в стране. Москва и Татарстан – это космос» — заявила ведущая.