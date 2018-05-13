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Елена Малышева: «Я считаю медицину Татарстана одной из лучших в стране»

19:31, 13.05.2018 1
Елена Малышева: «Я считаю медицину Татарстана одной из лучших в стране»
Фото: скриншот видео 1tv.ru

Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Здоровье», вышедшем в эфир 13 мая, рассказала историю девушки из Набережных Челнов, которая упала с 9-ого этажа и получила множественные переломы. В студии присутствовали медики из Казани и Набережных Челнов, проводившие ей операции.

Инцидент произошел в 2015 году. Тогда пострадавшую с переломами позвоночника, ребер, таза и ног доставили в челнинскую БСМП. После того, как ее состояние стабилизировалось ее поместили в ДРКБ Казани. В общей сложности за пять месяцев врачи провели 14 операций. Затем девушка смогла вернутся к нормальной жизни.

«Я считаю медицину Татарстана одной из лучших в стране. Москва и Татарстан – это космос» — заявила ведущая.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:54
    Хочу согласиться с Е. Малышевой ! Благодаря нашим врачам я осталась жива ! Аллага шокер . Очень благодарна всем врачам, медсёстрам , санитаркам , кухонным работникам ! Наши врачи в онкологии от Всевышнего! Пусть у всех в этом мире будет прекрасным ! Здоровья, счастья и любви !!!
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