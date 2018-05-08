В Саудовской Аравии женщины смогут сесть за руль автомобиля с 24 июня

В Саудовской Аравии с 24 июня 2018 года женщины старше 18 лет смогут получить водительские права и управлять автомобилем. Об этом сообщает Daily Mail с ссылкой на заявление правительства.

«Все условия для того, чтобы женщины смогли начать водить автомобили в королевстве выполнены», — рассказал генеральный директор Департамента дорожного движения Мохаммед аль-Бассами.

Он добавил, что в автошколах будут работать женщины-инструкторы, которые получили права за границей.

Отмечается, что автошколы для женщин открылись в пяти городах страны.

Напомним, что в сентябре прошлого года власти Власти Саудовской Аравии приняли новую реформу, согласно которой женщинам будет разрешено водить автомобиль.