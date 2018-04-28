Минздрав РФ проработает вопрос о создании вытрезвителей

Минздрав России готов проработать вопрос межведомственного взаимодействия для создания вытрезвителей. Предполагается, что новая система будет создана в рамках сотрудничества между органами социальной защиты, внутренних дел и здравоохранения.

«Указанный вопрос будет проработан Минздравом России совместно со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с привлечением представителей экспертного сообщества», — говорится в сообщении ведомства. В Минздраве также уточнили, что «в настоящее время медицинская помощь лицам, находящимся в состоянии опьянения, оказывается при наличии соответствующих медицинских показаний», передает ТАСС.

Напомним, вопрос о возрождении вытрезвителей встает не в первый раз. Так, в начале марта в СМИ сообщили о скором начале работы системы. Тогда в Минздраве отметили, что учреждениями займется Министерство труда и социальной защиты РФ. Однако само ведомство позже опровергло информацию.