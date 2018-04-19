В московском ТЦ «Измайловский» ликвидировали возгорание

В московском ТЦ «Измайловский» произошел пожар. Из здания были эвакуированы около 650 человек.

«Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: улица Первомайская, дом 42. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и в 13.25 ликвидировали загорание вентиляционного короба на общей площади порядка пяти квадратных метров в подсобном помещении кафе», — цитирует представителя ГУ МЧС России по Москве телеканал ТВЦ.

На данный момент возгорание ликвидировано. В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший 64 жизни. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

