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UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций

18:56, 17.04.2018
UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций
Фото: commons.wikimedia.org/ ZajicZ

Компания Олега Дерипаски UC Rusal приостановила отгрузку алюминия на экспорт через «Трансконтейнер», на который приходится 25% его поставок.

В компании заявили, что пока не знают, как будет развиваться ситуация. «Трансконтейнер» прорабатывает с UC Rusal различные варианты дальнейшего взаимодействия. Те контейнеры, которые прибыли в порт, — остаются в порту, а контейнеры, которые только собирались отправить на экспорт, уже разгружаются, сообщает РБК.

Напомним, 9 апреля в компании Олега Дерипаски предупредили, что введенные Минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.

Бизнес
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