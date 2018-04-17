UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций

Компания Олега Дерипаски UC Rusal приостановила отгрузку алюминия на экспорт через «Трансконтейнер», на который приходится 25% его поставок.

В компании заявили, что пока не знают, как будет развиваться ситуация. «Трансконтейнер» прорабатывает с UC Rusal различные варианты дальнейшего взаимодействия. Те контейнеры, которые прибыли в порт, — остаются в порту, а контейнеры, которые только собирались отправить на экспорт, уже разгружаются, сообщает РБК.

Напомним, 9 апреля в компании Олега Дерипаски предупредили, что введенные Минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.