Автомобиль Mercedes-Benz правления разорившегося банка «Камский горизонт» продали за 1,4 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства по татарстанскому банку «Камский горизонт».

В результате торгов были проданы два автомобиля на общую сумму более 1,7 млн рублей. В том числе, Mercedes-Benz E 200 за 1,4 млн рублей (балансовая стоимость — 2,2 млн руб.). На остальное имущество заявок не поступало, отмечается в сообщении.

Кроме того, продолжаются работы по взысканию ссудной задолженности, а также по поиску сомнительных сделок. В результате проводимых мероприятий в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 14,37 млн руб.

Ранее сообщалось, что обязательства банка «Камский горизонт» перед кредиторами увеличились до 785 млн рублей.