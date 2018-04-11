В Россию под видом муки пытались провезти 17 тонн свинины

В Смоленской области Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 17 тонн свиного шпика из Белоруссии под видом муки. Груз задержан.



«10 апреля 2018 года… приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего, согласно сопроводительным документам, муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта из Калининградской области в Московскую область. При вскрытии грузового отсека в дальних рядах загрузки были выявлены паллеты со свиным шпиком», — передает «РИА Новости».

В настоящее время продукция проходит проверку на наличие возбудителя АЧС. По результатам лабораторных экспертиз и административного расследования будет принято решение об утилизации груза.

Напомним, с 10 апреля Россельхознадзор временно запретил поставки живых свиней и свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии из-за выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в белорусской готовой мясной продукции.