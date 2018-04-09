Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Белоруссии

Россельхознадзор с 10 апреля временно запрещает поставки из Белоруссии свинины. Это связано с выявлением в продукции из этой страны вируса африканской чумы свиней (АЧС).

По запрет попадают живые свиньи, сырая свинина и субпродукты, готовая продукция из свинины, мясо диких кабанов и все виды кормов и кормовых добавок для свиней, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта.