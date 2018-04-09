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Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Белоруссии

19:38, 09.04.2018 1
Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org/ Guido Gerding

Россельхознадзор с 10 апреля временно запрещает поставки из Белоруссии свинины. Это связано с выявлением в продукции из этой страны вируса африканской чумы свиней (АЧС).

По запрет попадают живые свиньи, сырая свинина и субпродукты, готовая продукция из свинины, мясо диких кабанов и все виды кормов и кормовых добавок для свиней, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Белорусские предприниматели сейчас получают огромную прибыль как перевалочный пункт.
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