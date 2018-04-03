Улюкаев пожаловался членам ОНК на отказ в свидании с женой

Осужденный экс-министр экономики России Алексей Улюкаев пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой.



Мосгорсуд отказал экс-министру из-за того, что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания.

«Улюкаев этим возмущен, он говорит, что к нему пришли на свидание два человека одновременно, в рамках одного свидания, а не двух», — цитирует ТАСС члена ОНК Александра Ионова.

Других жалоб, в том числе на условия содержания, экс-министр не высказал.

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор Улюкаеву.

Напомним, что 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил к 8 годам лишения свободы.