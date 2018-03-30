Регионы могут получить дополнительную помощь федерального бюджета на выплаты МРОТ

Регионы в России могут получить дополнительную поддержку из федерального бюджета на выплаты повышенного МРОТ к выделенным ранее 20 млрд рублей. Предполагается, что поправки будут приняты уже в мае текущего года.

«Выделенных 20 млрд рублей регионам недостаточно. Полагаю, что при рассмотрении уточнений бюджета 2018 года, а это ожидается в мае, сумма поддержки регионам будет увеличена», — цитирует зампредседателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ Виталия Шуба ТАСС.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на досрочное повышение МРОТ.