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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 7 августа

18:14, 06.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 7 августа
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 7 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,14 рубля, евро — на 0,5 рубля, а юань — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,19 рубля;
  • евро — 93,01 рубля;
  • юань — 11,12 рубля.
Анастасия Фартыгина

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