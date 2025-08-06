Банк России опубликовал курс валют на четверг, 7 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 7 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,14 рубля, евро — на 0,5 рубля, а юань — на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,19 рубля;
- евро — 93,01 рубля;
- юань — 11,12 рубля.
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