Граждане Таджикистана нарастили частные и деловые поездки в Россию во II квартале 2025 года

Число частных визитов выросло на 45%, деловых — на 47% по сравнению с I кварталом, но частные поездки остались ниже уровня прошлого года

Фото: Мария Зверева

Во II квартале 2025 года граждане Таджикистана пересекли границу России 436 тыс. раз. Это на 51 тыс. больше, чем в I квартале 2025 года (385 тыс.), и на 4 тыс. больше, чем во II квартале 2024 года (432 тыс.).

Частные визиты во II квартале составили 105 тыс. случаев — на 33 тыс. больше, чем в I квартале 2025 года (72 тыс.), но на 20 тыс. меньше, чем во II квартале 2024 года (125 тыс.). Туристических поездок было менее 1 тыс. (370).

Деловых визитов зарегистрировано 3,5 тыс. против 2,4 тыс. в I квартале 2025 года и 3,8 тыс. во II квартале 2024 года. Переездов на постоянное место жительства в отчетном периоде не зафиксировано.

Транзитных пересечений было 0,9 тыс., а визитов обслуживающего персонала — 6,2 тыс., что почти совпадает с уровнем II квартала 2024 года (6,4 тыс.) и превышает I квартал 2025 года (4,6 тыс.).

По видам транспорта 274 тыс. визитов пришлись на авиацию, 126 тыс. — на автомобили, 30 тыс. — на ж/д, 5 тыс. — пешие переходы и 5 — водным транспортом. Авиационные и железнодорожные пересечения выросли по сравнению с I кварталом 2025 года (262 тыс. и 19 тыс. соответственно).

Артем Гафаров