Путин наделил правительство правом создавать и закрывать речные порты

Кроме того, документ расширяет круг инициаторов создания портов

Фото: Динар Фатыхов

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий полномочия правительства в сфере управления портовой деятельностью. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет правительство полномочиями принимать решения о создании и закрытии портов, ранее относящиеся к компетенции Минтранса России.

Кроме того, документ расширяет круг инициаторов создания портов, включая федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, физлица (в том числе ИП) и юрлица, планирующие строительство или размещение объектов речного порта для оказания портовых услуг.

Закон уточняет процедуру создания, открытия и закрытия портов. Создание порта теперь должно осуществляться на основании схем территориального планирования РФ и субъектов РФ, а также с учетом международных договоров. Особое внимание уделяется установлению границ речных портов, расположенных на внутренних водных путях, с обязательным описанием местоположения границ территории и акватории порта и перечнем географических координат.

Документ также вводит и уточняет ключевые понятия, такие как «речной порт», «речной порт общего пользования», «причал общего пользования», «подходы к порту или причалу», а также «рейд» и «рейд порта».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатором установления или изменения границ территории порта сможет выступать правообладатель земельного участка, на котором расположен или планируется строительство порта, при наличии согласия собственника земли.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов речной порт подлежит открытию для оказания портовых услуг на основании решения правительства, с последующим внесением соответствующих сведений в перечень речных портов России.

Для портов, функционирующих на 17 января 2026 года, занимающихся обслуживанием пассажиров и судов, погрузкой/выгрузкой, приемом, хранением и выдачей грузов, решение о создании порта не потребуется.

Для учета речных портов сведения о них будут вноситься в перечень речных портов России. Правила ведения перечня утвердит Минтранс России.

Рената Валеева