Делюс Сиразетдинов продает свою гостиницу в центре Казани за 200 млн рублей

Речь идет о гостинице МА

Гостиницу MA, расположенную в Вахитовском районе Казани, выставили на продажу за 200 миллионов рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил владелец Делюс Сиразетдинов. С его слов, гостиница заработала осенью 2024 года.

— Сейчас мы готовы передать гостиницу новому владельцу. Не потому что она не работает — наоборот. Просто на фоне стройки времени и внимания уже не хватает, а MА требует участия, — написал он в своем телеграм-канале.

По данным отзовиков, стоимость размещения на одну ночь в указанной гостинице составляет около 9 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что гостиницы у моста «Миллениум» готовы сдать до конца 2025 года. По данным Минстроя республики, работы уже находятся на финишной прямой.

Дмитрий Зайцев