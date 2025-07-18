Трамп хочет потратить $2 млрд на возобновление работы тюрьмы «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп может потратить до $2 млрд на возобновление работы тюрьмы «Алькатрас», сообщают «Ведомости» со ссылкой на Axios.

Несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, рассматриваются три основных варианта. Самый дорогой — строительство новой тюрьмы строгого режима, которое потребует сноса всех существующих зданий и возведения комплекса с нуля.

Более экономичный вариант предполагает строительство тюрьмы не на всей территории острова и оценивается в $1 млрд.

Третий, наименее вероятный вариант, заключается в вынесении проекта на тендер для частных подрядчиков.

— Нам нужно гораздо больше исследований, гораздо больше конкретики, прежде чем президент примет решение. Но $2 млрд, возможно, для него слишком большие деньги, — сообщил источник из администрации Трампа.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Интерес президента к «Алькатрасу», по данным издания, продиктован скорее символизмом, чем практической необходимостью. «Алькатрас», благодаря многочисленным фильмам, занял место в массовом сознании как чрезвычайно суровое место заключения, что импонирует американскому лидеру.

— Люди подумали, что это шутка, мимолетное замечание, — заметил чиновник, знакомый с ситуацией.

Тюрьма «Алькатрас», прекратившая работу в 1963 году, когда-то содержала самых известных преступников, включая Аль Капоне. В настоящее время это популярное туристическое направление в Сан-Франциско. Благодаря своему островному расположению, ледяным водам и сильным течениям, «Алькатрас» считался самой надежной тюрьмой в США. Официально ни одному заключенному не удалось сбежать из Алькатраса, хотя пятеро пропали без вести и, вероятно, погибли в море.

Рената Валеева