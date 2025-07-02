Жители дома в Московском районе Казани три месяца жили без горячей воды

Директора управляющей компании привлекли к административной ответственности

Фото: Максим Платонов

Директора «УК ЖКХ Московского района» привлекли к ответственности за то, что более трех месяцев жильцы дома №67 по пр. Ибрагимова остаются без горячей воды. Об этом сообщает Госжилинспекция Татарстана.

С 13 марта на газовые колонки в доме были установлены заглушки, поскольку колонки опасно включать из-за неудовлетворительного состояния дымоходов.

В ходе проверки по жалобам жильцов было установлено, что управляющая компания не обеспечивала регулярную проверку состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

В прошлом году вентиляционные каналы проверяли только один раз вместо положенных трех.

Директору ООО «УК ЖКХ Московского района» выписали штраф в размере 80 тыс. рублей.

Дарья Сайфиева