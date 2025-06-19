Колумбия официально стала членом «Нового банка развития БРИКС»
Колумбия завершила процесс присоединения к «Новому банку развития БРИКС» (НБР) и стала полноправным членом этой финансовой организации. Об этом заявила министр иностранных дел южноамериканской республики Лаура Сарабия, пишет ТАСС.
— Колумбия официально присоединилась к банку БРИКС, — написала глава колумбийского МИД в своем аккаунте в социальной сети X.
Ранее заявку на вступление одобрили и для Узбекистана.
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