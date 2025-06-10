Производители выступили против введения законопроекта о «российской полке»

По их мнению, это нарушает принципы свободы предпринимательства

Фото: Максим Платонов

Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) совместно с семью объединениями производителей и поставщиков направили Правительству России письмо с просьбой отказаться от законопроекта о «российской полке». Об этом сообщают «Ведомости».

Законопроект о «российской полке» начали обсуждать в 2023 году, чтобы обязать магазины выделять специальные витрины и стеллажи для размещения продукции, произведенной в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ближайшее время его планируется внести в Госдуму.

В случае его принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года. Начать его реализацию планируется с косметики и бытовой химии, а затем подключить и другие группы товаров.

Фото: Мария Зверева . Мария Зверева / realnoevremya.ru

Противники инициативы направили письмо на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Авторы указывают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности и принуждает владельцев магазинов заключать договоры с определенными производителями товаров.

Документ также нарушает интересы иностранных производителей, которые локализовали иностранные бренды в России.

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Дарья Сайфиева