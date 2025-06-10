Производители выступили против введения законопроекта о «российской полке»
По их мнению, это нарушает принципы свободы предпринимательства
Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) совместно с семью объединениями производителей и поставщиков направили Правительству России письмо с просьбой отказаться от законопроекта о «российской полке». Об этом сообщают «Ведомости».
Законопроект о «российской полке» начали обсуждать в 2023 году, чтобы обязать магазины выделять специальные витрины и стеллажи для размещения продукции, произведенной в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ближайшее время его планируется внести в Госдуму.
В случае его принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года. Начать его реализацию планируется с косметики и бытовой химии, а затем подключить и другие группы товаров.
Противники инициативы направили письмо на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Авторы указывают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности и принуждает владельцев магазинов заключать договоры с определенными производителями товаров.
Документ также нарушает интересы иностранных производителей, которые локализовали иностранные бренды в России.
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