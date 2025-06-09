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Бюджеты муниципалитетов Татарстана пополнили на 42,1 млрд рублей

09:56, 09.06.2025

Средства выделены на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Бюджеты муниципалитетов Татарстана пополнили на 42,1 млрд рублей
Фото: Инна Серова

Муниципальным образованиям Татарстана предоставили межбюджетные трансферты на общую сумму 42,1 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин республики.

0,9 млрд рублей из этой суммы составляют дотации, а 16,2 млрд субсидии. Сумма финансирования, направленная на конкретные цели и проекты муниципалитетов, составляет 23,4 млрд рублей.

скриншот сайта Пестречинского муниципального района

Общий объем всех остальных межбюджетных трансфертов составляет 1,6 млрд рублей. Средства выделяются из бюджета Татарстана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ранее Кабмин Татарстана подготовил проект закона об изменении бюджета региона на 2025—2027 годы.

Дарья Сайфиева

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ЭкономикаБюджет Татарстан

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