Бюджеты муниципалитетов Татарстана пополнили на 42,1 млрд рублей
Средства выделены на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Муниципальным образованиям Татарстана предоставили межбюджетные трансферты на общую сумму 42,1 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин республики.
0,9 млрд рублей из этой суммы составляют дотации, а 16,2 млрд субсидии. Сумма финансирования, направленная на конкретные цели и проекты муниципалитетов, составляет 23,4 млрд рублей.
Общий объем всех остальных межбюджетных трансфертов составляет 1,6 млрд рублей. Средства выделяются из бюджета Татарстана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Ранее Кабмин Татарстана подготовил проект закона об изменении бюджета региона на 2025—2027 годы.
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