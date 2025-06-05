В Казани впервые за штурвал электропоезда в казанском метро сядет женщина

Фото: Динар Фатыхов

В казанском метрополитене готовится к работе первая в истории города машинист-женщина. Гузелия Шакирова, бывший майор полиции, проходит обучение в учебном центре и в октябре планирует начать самостоятельную работу на линии, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Решение стать машинистом пришло после выхода на пенсию. Изначально она планировала переехать в Санкт-Петербург и работать водителем трамвая, однако объявление о наборе в казанский метрополитен изменило ее планы. Несмотря на удивление сотрудников отдела кадров, Гузелия была принята в учебную группу, став единственной женщиной среди 27 будущих машинистов.

— Много нового и, так сказать, «не женского» — редуктор, мотор-компрессор, напорная и тормозная магистрали, — делится она своими впечатлениями.

Завершение обучения и сдача экзаменов запланированы на 28 июля. Последующая стажировка с опытными машинистами начнется в августе.



Казань станет четвертым городом России, где женщина будет работать машинистом электропоезда метрополитена, после Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Это стало возможным после того, как в 2021 году Минтруд снял гендерные ограничения для этой профессии.

Рената Валеева