Средняя зарплата в россиян в 2025 году может превысить 105 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тыс. рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета Игорь Балынин.

Он уточнил, что в 2024 году средняя зарплата составила 87 952 рубля, что на 18% больше, чем годом ранее. Балынин выразил уверенность, что в этом году при сохранении текущих тенденций средняя зарплата может преодолеть отметку в 105 тыс. рублей, что составит прирост в 19% в номинальном выражении.

Эксперт подчеркнул, что рост зарплат положительно сказывается на материальном положении россиян, позволяя людям исполнять желания и откладывать средства. По его мнению, увеличение доходов также способствует экономическому росту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако он указал, что в условиях нехватки кадров и необходимости внедрения новых технологий важно привлекать работников, способных стимулировать научно-технический прогресс. Балынин предупредил, что с уменьшением дефицита кадров и возможностей компаний увеличивать зарплаты темпы роста заработной платы могут замедлиться.

Напомним, что в мае средняя зарплата в России впервые превысила 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Если текущий темп роста сохранится, к концу года средняя зарплата может достичь 100 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина