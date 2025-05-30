Татарстан стал пятым по объему выданных автокредитов за четыре месяца 2025 года

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Несмотря на общероссийский спад, Татарстан сохранил лидирующие позиции в сфере автокредитования. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе — апреле 2025 года в России было выдано автокредитов на 337 млрд рублей, что на 55,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (758,1 млрд рублей). Об этом пишет ТАСС.

Среди регионов Татарстан занял пятое место по объему выданных автокредитов, показав результат в 16,5 млрд рублей. Лидерами по этому показателю стали Москва (32,5 млрд руб.), Московская область (28,1 млрд руб.), Санкт-Петербург (18,9 млрд руб.) и Краснодарский край (17,5 млрд руб.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общая тенденция к снижению объемов автокредитования в России объясняется экспертами НБКИ комплексом факторов.

— Падение выдачи автокредитов в январе — апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. В текущем году тенденция по сокращению выдачи автокредитов продолжилась, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, стало введение макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой (более 50%).

Объем выдач в розничном кредитовании в России в апреле 2025 года упал на 54% в годовом выражении, достигнув 733 млрд рублей.

Рената Валеева