Исследование: 70% россиян имеют долгосрочные финансовые цели

. Фото: Динар Фатыхов

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), две трети россиян заявили о наличии долгосрочных финансовых целей. Наибольшая активность в этом вопросе наблюдается среди женщин — 70% против 63% мужчин, а также среди россиян в возрасте 35—44 лет — 73% и людей с доходом выше среднего — 78%.

Около 22% респондентов не планируют долгосрочных финансовых целей. Эксперты подчеркивают, что установка на планирование и понимание баланса между расходами и сбережениями — это важные показатели финансовой грамотности.

Согласно последним данным, 70% граждан имеют средний и высокий уровень знаний, в то время как 30% — низкий. Замечено, что растет количество людей, ориентированных на сбережения, однако навыки прикладной финансовой арифметики снижаются.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Высокий уровень теоретической грамотности не гарантирует устойчивого финансового поведения без практических навыков, — подчеркивают эксперты. Поэтому образовательные инициативы должны сосредоточиться на заданиях, которые подтверждают реальный эффект от применения полученных знаний.

Напомним, что около 38% россиян сталкиваются с необходимостью работать во время отпуска, а 21% делают это практически постоянно.



Анастасия Фартыгина