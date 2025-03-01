Новости экономики

22:08 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На ремонт Зеленодольского судостроительного колледжа направят 197 млн рублей

19:23, 01.03.2025
На ремонт Зеленодольского судостроительного колледжа направят 197 млн рублей
Фото: Илья Репин

Главстрой Татарстана объявил тендер на выполнение строительно-монтажных работ в трех колледжах с полной заменой оборудования и благоустройством территорий. Капитальный ремонт обойдется Татарстану в 381 млн рублей.

Зеленодольский судостроительный колледж станет самым крупным объектом реконструкции с бюджетом 196,6 млн рублей. Здесь планируется полная модернизация материально-технической базы, создание современных лабораторий и учебных классов.

    Ремонтные работы будут проведены в других профессиональных образовательных учреждениях Татарстана;

    • Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры (филиал в Агрызе) получит комплексное обновление на сумму 126,8 млн рублей. Проект предусматривает модернизацию всех инженерных систем, замену оконных конструкций и кровли, а также благоустройство прилегающей территории.
    • Бугульминский профессионально-педагогический колледж претерпит серьезные изменения благодаря вложениям в размере 57,9 млн рублей. В работы войдет ремонт всех помещений, замена коммуникаций и установка нового современного оборудования.

    Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 7 марта. Итоги аукциона будут подведены 11 марта текущего года.

    По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.

    Матвей Гавриков

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    ЭкономикаБюджетВластьОбществоИнфраструктура Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также
    Фондовый рынок
    • Татнефть736.8
    • Нижнекамскнефтехим97.5
    • Казаньоргсинтез88.4
    • КАМАЗ126.6
    • Нижнекамскшина48.4
    • Таттелеком0.813