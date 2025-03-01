На ремонт Зеленодольского судостроительного колледжа направят 197 млн рублей
Главстрой Татарстана объявил тендер на выполнение строительно-монтажных работ в трех колледжах с полной заменой оборудования и благоустройством территорий. Капитальный ремонт обойдется Татарстану в 381 млн рублей.
Зеленодольский судостроительный колледж станет самым крупным объектом реконструкции с бюджетом 196,6 млн рублей. Здесь планируется полная модернизация материально-технической базы, создание современных лабораторий и учебных классов.
Ремонтные работы будут проведены в других профессиональных образовательных учреждениях Татарстана;
- Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры (филиал в Агрызе) получит комплексное обновление на сумму 126,8 млн рублей. Проект предусматривает модернизацию всех инженерных систем, замену оконных конструкций и кровли, а также благоустройство прилегающей территории.
- Бугульминский профессионально-педагогический колледж претерпит серьезные изменения благодаря вложениям в размере 57,9 млн рублей. В работы войдет ремонт всех помещений, замена коммуникаций и установка нового современного оборудования.
Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 7 марта. Итоги аукциона будут подведены 11 марта текущего года.
По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.
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