В январе 2025 года дефицит бюджета Татарстана составил более 5 млрд рублей
Доходы составили 28,7 млрд, расходы — 33,8 млрд рублей
На 1 февраля в консолидированный бюджет Татарстана поступило 28,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.
24,5 млрд рублей поступило непосредственно в бюджет Татарстана, 4,2 млрд — в местные бюджеты.
Как рассказала замглавы Минфина Гела Герасимова, расходы консолидированного бюджета в январе 2025 года составили 33,8 млрд рублей — 6% от годового плана.
Таким образом, дефицит бюджета Татарстана в первый месяц года составил около 5,1 млрд рублей.
Ожидается, что доходы бюджета республики в 2025 году составят более 472 млрд рублей, а расходы — 485,6 млрд рублей, что приведет к дефициту в 13,5 млрд рублей.
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