В результате пожара в Елабуге погибли два человека
В Елабуге в результате пожара в частном кирпичном гараже площадью всего 1 кв. м погибли два человека. По данным спасателей, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела двух мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Предварительная версия причин возникновения огня связана с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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