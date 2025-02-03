Банк России опубликовал курс валют с 4 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 4 февраля. По отношению ко всем денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар увеличился в цене на 2,13 рубля, евро повысился на 0,36 рубля, юань поднялся на 0,15 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 99,94 рубля;
- евро — 102,49 рубля;
- юань — 13,41 рубля.
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