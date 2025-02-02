В Набережных Челнах при пожаре в многоэтажном доме спасли женщину

Фото: взято с телеграм канала ГУ МЧС России по РТ

В 18-этажном доме в Набережных Челнах произошел пожар. Об этом сообщаем пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что на момент прибытия спасателей происходило горение мебели и вещей на площади 12 квадратов на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже.

В тамбуре между квартирами пожарные обнаружили 48-летнюю женщину без сознания. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. При включении вспыхнула электрическая фритюрница, в которой уже было масло. Пламя мгновенно охватило кухню.



Елизавета Пуншева