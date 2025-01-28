В Казанском кремле начнут реставрацию аварийного участка стены

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском кремле запланировали реставрацию аварийного участка стены между Пятигранной и Безымянной башнями. Положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы разместили на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Участок стены имеет богатую историю, изначально он представлял собой дубовую посадскую стену, но в начале XVII века здесь возвели стену из кирпича и камня. Со временем она утратила свое оборонительное значение и приобрела более парадный вид.

Однако сейчас состояние участка оставляет желать лучшего:

выявлены сквозные трещины;

выпали кирпичи;

есть следы увлажнения.

Разработанный план реставрации, составленный ГУП «Татинвестгражданпроект», включает укрепление кирпичной кладки, замену поврежденных полов в печурах, восстановление боевого хода и кровли, а также создание торговых помещений для продажи сувениров.



Анастасия Фартыгина