В Казанском кремле начнут реставрацию аварийного участка стены
В Казанском кремле запланировали реставрацию аварийного участка стены между Пятигранной и Безымянной башнями. Положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы разместили на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Участок стены имеет богатую историю, изначально он представлял собой дубовую посадскую стену, но в начале XVII века здесь возвели стену из кирпича и камня. Со временем она утратила свое оборонительное значение и приобрела более парадный вид.
Однако сейчас состояние участка оставляет желать лучшего:
- выявлены сквозные трещины;
- выпали кирпичи;
- есть следы увлажнения.
Разработанный план реставрации, составленный ГУП «Татинвестгражданпроект», включает укрепление кирпичной кладки, замену поврежденных полов в печурах, восстановление боевого хода и кровли, а также создание торговых помещений для продажи сувениров.
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