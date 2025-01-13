Зоран Миланович переизбран президентом Хорватии
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 74,66% голосов, пишет ТАСС. После обработки 99,48% бюллетеней (6720 из 6755 избирательных участков), Миланович получил 1,1 млн голосов избирателей.
Его соперник, независимый кандидат Драган Приморац, которого поддержала правящая партия «Хорватское демократическое содружество», получил 378 172 голоса, что составляет 25,34% от общего числа.
Явка избирателей на выборах составила 44,16%.
Результат Милановича стал значительным рывком по сравнению с первым туром, прошедшим 29 декабря прошлого года, где он получил 49,09% голосов. Приморац в первом туре заручился поддержкой 19,35% избирателей.
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