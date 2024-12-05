Татарстан вновь стал лидером Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России»

Татарстан стал лидером Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», проводимой в рамках национального проекта «Экология». В 2022 году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий республики приняли участие 300 тыс. человек, которые очистили около 14 тыс. километров берегов и собрали 34 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.



В этом сезоне в акции участвовали более миллиона россиян, которые совместными усилиями очистили 31 тыс. километров береговой линии и собрали 148 кубометров мусора.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил о растущем количестве участников, подчеркивая, что главной движущей силой экологических инициатив являются люди. За время существования акции «Вода России» миллионы граждан очистили тысячи водоемов и десятки тысяч километров береговой полосы.



Анастасия Фартыгина