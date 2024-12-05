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Захарова назвала дату выхода интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым

11:45, 05.12.2024
Захарова назвала дату выхода интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь с четверга на пятницу, об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний, — сказала она в эфире Первого канала.

Напомним, Карлсон назвал беседу с Лавровым «абсолютно захватывающей». В ходе интервью он задал Лаврову вопросы о текущем состоянии российско-американских отношений, возможности возвращения России в сферу влияния Запада, перспективах российско-китайского союза и о влиянии возможного избрания Дональда Трампа на глобальную политику и конфликт на Украине.

Рената Валеева

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