За прошедшие сутки в 19 регионах России ликвидировали 48 лесных пожаров
За прошедшие сутки в 19 российских регионах было ликвидировано 48 лесных пожаров. Однако в 13 субъектах страны продолжается борьба со 168 лесными пожарами, сообщает Рослесхоз.
Для тушения пожаров привлечены значительные ресурсы: задействованы 3 708 человек, 358 единиц спецтехники и 93 воздушных судна.
В настоящее время федеральный режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах — в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). В Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва действует режим ЧС.
Кроме того, особый противопожарный режим установлен в 58 субъектах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.
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