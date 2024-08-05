За прошедшие сутки в 19 регионах России ликвидировали 48 лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в 19 российских регионах было ликвидировано 48 лесных пожаров. Однако в 13 субъектах страны продолжается борьба со 168 лесными пожарами, сообщает Рослесхоз.

Для тушения пожаров привлечены значительные ресурсы: задействованы 3 708 человек, 358 единиц спецтехники и 93 воздушных судна.

Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 514 специалистов федрезерва «Авиалесоохраны»: в Забайкалье — 235, в Якутии — 279. предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

В настоящее время федеральный режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах — в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). В Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва действует режим ЧС.

Кроме того, особый противопожарный режим установлен в 58 субъектах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.

Олег Исаков