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Банк России опубликовал курс валют на 19 июля

18:14, 18.07.2024
Банк России опубликовал курс валют на 19 июля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 19 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар опустился в цене на 0,21 рубля, евро также, подешевел — на 0,2 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,02 рубля;
  • доллар — 87,88 рубля;
  • евро — 96,1 рубля.

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