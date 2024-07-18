Банк России опубликовал курс валют на 19 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 19 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар опустился в цене на 0,21 рубля, евро также, подешевел — на 0,2 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,02 рубля;
- доллар — 87,88 рубля;
- евро — 96,1 рубля.
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