Рост ипотеки в России ускорился до 1,2%

Фото: Максим Платонов

Российские банки продемонстрировали ускорение темпов роста ипотечного портфеля в марте текущего года. Уровень роста достиг 1,2%, в сравнении с 0,8% в феврале.



Выдачи ипотечных кредитов в марте ощутимо возросли на 34%, достигнув 447 млрд рублей по сравнению с 333 млрд рублей в феврале. Согласно отчету ЦБ, основным стимулом для роста ипотечного кредитования послужили программы государственной поддержки, которые не подвержены влиянию высоких ставок на рынке.

Среди различных программ ипотечного кредитования «Семейная ипотека» остается наиболее востребованной. В марте выдачи по этой программе увеличились в 1,5 раза, достигнув 169 млрд рублей по сравнению с 113 млрд рублей в феврале.

Однако после ужесточения условий массовой «Льготной ипотеки» в конце 2023 года программа остается фактором роста. Выдачи по «Льготной ипотеке» выросли на 37% в марте, приблизившись к среднемесячным значениям первого полугодия 2023 года.



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Анастасия Фартыгина