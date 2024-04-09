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Банк России опубликовал курс валют на 10 апреля

16:36, 09.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 10 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,03 рубля, доллар подорожал в цене на 0,17, евро также подорожал на 0,52 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,8 рубля;
  • доллар 92,75 рубля;
  • евро 100,75 рубля.

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