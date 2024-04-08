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Банк России опубликовал курс валют на 9 апреля

16:44, 08.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 9 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,01 копейки, доллар подорожал в цене на 0,1 копейки, евро также подорожал на 0,1. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,75 рубля;
  • доллар 92,58 рубля;
  • евро 100,22 рубля.

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