Банк России опубликовал курс валют на 9 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 9 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,01 копейки, доллар подорожал в цене на 0,1 копейки, евро также подорожал на 0,1. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,75 рубля;
- доллар 92,58 рубля;
- евро 100,22 рубля.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Экономика