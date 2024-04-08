12 человек на 1 место: как пройдет летняя лагерная кампания для школьников

Фото: Максим Платонов

В лагерях Татарстана отдохнут 14 835 казанских школьников, в том числе МБУ «Городской центр «Ял» посетят 5 590 детей. Об этом рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

В рамках организации летнего отдыха для школьников Казани комитет уделяет внимание детям, нуждающимся в особой заботе. В этом году дети-льготники получат 1 075 мест в муниципальных лагерях, а путевки для них будут бесплатными. Отдельно стоит отметить условия для детей, чьи родители являются участниками СВО. Для получения субсидированной путевки ребенок должен быть зарегистрирован в Казани и обучаться в Казанской школе.



Также комитет предоставляет путевки организованным группам детей — представителям спортивных организаций и других учреждений дополнительного образования. Для них выделены места в следующих лагерях: «Березка», «Бригантина», «Пионерия Татарстана», «Спутник» и «Гагарина».

Кроме того, в лагерях, где был проведен капитальный ремонт, места предлагаются для неорганизованных групп детей.

Для родителей, желающих приобрести путевки индивидуально, продажа начнется 12 апреля в 13.00 на сайте МБУ «Городской центр «Ял». Стоимость путевки составит от 9 до 18 тысяч рублей за 18-дневную смену, а полная цена путевки от центра «Ял» — от 25 867 до 31 767 рублей в зависимости от лагеря. Стоимость путевок в лагеря предприятий Казани составит от 15 до 50 тысяч рублей за смену. Оплата будет производиться только онлайн.

В прошлом году в день продажи путевок на сайте было зарегистрировано 12 тысяч пользователей, а на продажу выставили 1 тысячу путевок.



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Рената Валеева